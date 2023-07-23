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Свердловчан предупредили о смоге
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Синоптики предупредили жителей Свердловской области о смоге. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
По данным синоптиков, до вечера 2 августа в регионе ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается с 20.00 2 августа.
По данным синоптиков, до вечера 2 августа в регионе ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается с 20.00 2 августа.
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