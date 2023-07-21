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Угодившим в битум щенкам срочно требуется помощь
Фото: соцсети
И снова безответственная деятельность человека создала смертельную опасность для животных. Пара щенков попали в битумную ловушку в Свердловской области. Прямо сейчас их пытаются спасти неравнодушные.
Щенков нашли на 6 километре автодороги Тавда-Таборы. Они были совершенно обессилевшими, но ещё барахтались в вязкой массе. Один из них с головой ушёл в битум.
Вытащить молодых собачек люди успели. Но это не означает, что они спасены. С животных необходимо срочно счищать мазут, иначе они погибнут. Зоозащитники обращаются к жителям Свердловской области, готовым выступить добровольцами по спасению щенков. Требуется место, где можно провести очистку, много подсолнечного масла, паста для снятия мазута с кожи, резиновые перчатки и тряпки. Предложить свою помощь можно через одно из тавдинских ВК-сообществ.
Напомним, что в начале июля из гудронной ловушки уже спасали маленькую собаку. Её нашли за Тавдинским техникумом на улице Лесопильщиков, и потом долго выхаживали зоозащитники.
Щенков нашли на 6 километре автодороги Тавда-Таборы. Они были совершенно обессилевшими, но ещё барахтались в вязкой массе. Один из них с головой ушёл в битум.
Вытащить молодых собачек люди успели. Но это не означает, что они спасены. С животных необходимо срочно счищать мазут, иначе они погибнут. Зоозащитники обращаются к жителям Свердловской области, готовым выступить добровольцами по спасению щенков. Требуется место, где можно провести очистку, много подсолнечного масла, паста для снятия мазута с кожи, резиновые перчатки и тряпки. Предложить свою помощь можно через одно из тавдинских ВК-сообществ.
Напомним, что в начале июля из гудронной ловушки уже спасали маленькую собаку. Её нашли за Тавдинским техникумом на улице Лесопильщиков, и потом долго выхаживали зоозащитники.
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