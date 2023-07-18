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Почти полтора миллиона рублей получили жители Староуткинска за погибшего сына
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Прошлогодний сентябрь стал трагическим в семье жителей посёлка Староуткинск Шалинского района Свердловской области. Восьмилетний ребёнок катался на велосипеде и погиб под колёсами лесовоза. В этом году родители мальчика добились через суд выплаты компенсации морального вреда.
Восьмилетний мальчик попал под автомобиль «Урал» 16 сентября 2022 года совсем рядом от родного дома. Виновником случившегося был признан сам погибший — он нарушил правила дорожного движения, выехав на проезжую часть в неположенном для этого месте. Слова водителя о том, что из-за заборов он даже не видел приближение маленького велосипедиста, нашли подтверждение. Между тем, его родители всё равно подали в суд на компанию «Аверс», которой принадлежал лесовоз.
Шалинский районный суд, рассматривавший данный иск, требования родителей получить компенсацию за их моральные страдания отклонил. Сделано это было, в частности, потому, что ООО «Аверс» открестилось от какого-либо отношения к смертельному ДТП Как заявили представители компании, автомобиль «Урал» был по договору аренды передан водителю и тот использовал его для своих частных нужд. И в день, когда произошло страшное ЧП, он находился в отпуске. К самому же водителю родители претензий не имели — и потому, что он был признан невиновным в ДТП, и потому что добровольно помогал им с похоронами сына, отплатив расходы на погребение.
После решения Шалинского суда была подана апелляционная жалоба в Свердловский областной суд. Истцам всё же удалось доказать, что автомобиль «Урал» числится зарегистрированным за учредителем ООО «Аверс» и используется в семейном бизнесе, связанном с лесозаготовкой. В свою очередь, компании не удалось ни коим образом доказать, что водитель в тот злополучный день пользовался лесовозом согласно условиям договора аренды.
Как сообщает ВК-сообщество «Екатеринбург-Серов», Свердловский областной суд принял решение удовлетворить исковые требования родителей погибшего ребёнка, правда, частично. И если те просили выплатить им по полтора миллиона рублей каждому за моральный вред, то суд «срезал» указанную сумму до 700 тысяч. То есть, в общей сложности родители ребёнка получат 1 миллион 400 тысяч рублей компенсации.
Сообщается так же, что мама и папа юного велосипедиста не смогли жить в доме, рядом с которым погиб их сын. Они вскоре после случившегося продали строение и переехали в другое место.
Восьмилетний мальчик попал под автомобиль «Урал» 16 сентября 2022 года совсем рядом от родного дома. Виновником случившегося был признан сам погибший — он нарушил правила дорожного движения, выехав на проезжую часть в неположенном для этого месте. Слова водителя о том, что из-за заборов он даже не видел приближение маленького велосипедиста, нашли подтверждение. Между тем, его родители всё равно подали в суд на компанию «Аверс», которой принадлежал лесовоз.
Шалинский районный суд, рассматривавший данный иск, требования родителей получить компенсацию за их моральные страдания отклонил. Сделано это было, в частности, потому, что ООО «Аверс» открестилось от какого-либо отношения к смертельному ДТП Как заявили представители компании, автомобиль «Урал» был по договору аренды передан водителю и тот использовал его для своих частных нужд. И в день, когда произошло страшное ЧП, он находился в отпуске. К самому же водителю родители претензий не имели — и потому, что он был признан невиновным в ДТП, и потому что добровольно помогал им с похоронами сына, отплатив расходы на погребение.
После решения Шалинского суда была подана апелляционная жалоба в Свердловский областной суд. Истцам всё же удалось доказать, что автомобиль «Урал» числится зарегистрированным за учредителем ООО «Аверс» и используется в семейном бизнесе, связанном с лесозаготовкой. В свою очередь, компании не удалось ни коим образом доказать, что водитель в тот злополучный день пользовался лесовозом согласно условиям договора аренды.
Как сообщает ВК-сообщество «Екатеринбург-Серов», Свердловский областной суд принял решение удовлетворить исковые требования родителей погибшего ребёнка, правда, частично. И если те просили выплатить им по полтора миллиона рублей каждому за моральный вред, то суд «срезал» указанную сумму до 700 тысяч. То есть, в общей сложности родители ребёнка получат 1 миллион 400 тысяч рублей компенсации.
Сообщается так же, что мама и папа юного велосипедиста не смогли жить в доме, рядом с которым погиб их сын. Они вскоре после случившегося продали строение и переехали в другое место.
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