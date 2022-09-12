Стали известны подробности гибели мальчика в посёлке Староуткинск
Происшествия
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Трагедия в посёлке Староуткинск Свердловской области произошла сегодня днём, примерно в 15:00. Местный школьник катался на велосипеде и попал под грузовой автомобиль. Мальчик погиб на месте.
По показаниям водителя лесовоза марки «Урал», велосипедист появился перед его машиной совершенно неожиданно — выехал на проезжую часть из-за забора, который скрывал от взора его приближение. Мужчина резко нажал на тормоза, но расстояние между тяжёлой машиной и велосипедом было слишком небольшим, поэтому избежать наезда не удалось, хотя скорость движения лесовоза не превышала 40 километров в час.
О водителе «Урала» Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области сообщает, что ему 34 года, стаж вождения — 10 лет. Известно также, что погибший мальчик катался по посёлку вместе с другим велосипедистом, своим ровесником. Тот тоже мог погибнуть, но успел объехать лесовоз.
Сотрудники полиции проверяют, насколько показания водителя соответствуют действительности.
По показаниям водителя лесовоза марки «Урал», велосипедист появился перед его машиной совершенно неожиданно — выехал на проезжую часть из-за забора, который скрывал от взора его приближение. Мужчина резко нажал на тормоза, но расстояние между тяжёлой машиной и велосипедом было слишком небольшим, поэтому избежать наезда не удалось, хотя скорость движения лесовоза не превышала 40 километров в час.
О водителе «Урала» Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области сообщает, что ему 34 года, стаж вождения — 10 лет. Известно также, что погибший мальчик катался по посёлку вместе с другим велосипедистом, своим ровесником. Тот тоже мог погибнуть, но успел объехать лесовоз.
Сотрудники полиции проверяют, насколько показания водителя соответствуют действительности.
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