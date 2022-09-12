Стали известны подробности гибели мальчика в посёлке Староуткинск

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Трагедия в посёлке Староуткинск Свердловской области произошла сегодня днём, примерно в 15:00. Местный школьник катался на велосипеде и попал под грузовой автомобиль. Мальчик погиб на месте.По показаниям водителя лесовоза марки «Урал», велосипедист появился перед его машиной совершенно неожиданно — выехал на проезжую часть из-за забора, который скрывал от взора его приближение. Мужчина резко нажал на тормоза, но расстояние между тяжёлой машиной и велосипедом было слишком небольшим, поэтому избежать наезда не удалось, хотя скорость движения лесовоза не превышала 40 километров в час.О водителе «Урала» Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области сообщает, что ему 34 года, стаж вождения — 10 лет. Известно также, что погибший мальчик катался по посёлку вместе с другим велосипедистом, своим ровесником. Тот тоже мог погибнуть, но успел объехать лесовоз.Сотрудники полиции проверяют, насколько показания водителя соответствуют действительности.