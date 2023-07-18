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Завершается ремонт дороги к поселку Таежный, пострадавшему от пожара
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
На подъезде к поселку Таежный начали укладывать верхний слой асфальтобетона. Напомним, что дорога, как и сам поселок, пострадали весной от природного пожара.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области сообщили, что было определено пять участков дорог, требующих ремонта. Основной задачей стал капремонт дороги Карпунинский — Таёжный. Теперь вместо грунтовки здесь появится асфальтобетонное покрытие.
Длина подъезда к Таежному составляет 3,4 километра. Ширина обновленной дороги — шесть метров, а в населенном пункте — пять метров. Во время ремонта подъезда к поселку дорожники очистили полосу отвода от кустарника и мелколесья, а также восстановили кюветы. Также на ремонтируемом участке заменены более 10 водопропускных труб.
Сегодня, 26 июля, рабочие завершают устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и приступают к укладке верхнего слоя.
На подъезде к станции Карпунино строители отремонтировали дорожное покрытие, а на подъездах к поселку Восточный со стороны Верхотурского района и Сосьвинского городского округа восстановили кюветы.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области сообщили, что было определено пять участков дорог, требующих ремонта. Основной задачей стал капремонт дороги Карпунинский — Таёжный. Теперь вместо грунтовки здесь появится асфальтобетонное покрытие.
Длина подъезда к Таежному составляет 3,4 километра. Ширина обновленной дороги — шесть метров, а в населенном пункте — пять метров. Во время ремонта подъезда к поселку дорожники очистили полосу отвода от кустарника и мелколесья, а также восстановили кюветы. Также на ремонтируемом участке заменены более 10 водопропускных труб.
Сегодня, 26 июля, рабочие завершают устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и приступают к укладке верхнего слоя.
На подъезде к станции Карпунино строители отремонтировали дорожное покрытие, а на подъездах к поселку Восточный со стороны Верхотурского района и Сосьвинского городского округа восстановили кюветы.
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