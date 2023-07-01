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В субботу из гудронной ловушки спасли собачку в Тавде
Фото: ВК-группа «Кошкин дом» / vk.com/tavdazoo
В субботу вечером чудесное спасение животного случилось в Тавде. Там случайные прохожие увидели, как в гудрон засасывает молодую собаку. Она уже захлёбывалась вязкой жижей, но продолжала скулить, призывая на помощь.
Вытащить-то собачку вытащили, да только на это у неизвестного спасителя сил и хватило. Целиком обмазанную гудроном и им же нахлебавшуюся, оставили там же, заботливо уложив на мешок из-под картофеля.
В таком виде, практически обездвиженную, собачку нашли другие спасители, которые нашли время отнести её домой и принялись отчищать от липкой гадости. «С 9 вечера до 5:30 утра мы пытались отмыть хотя бы основное, что бы малышка смогла дышать и видеть. Работали в 8 рук и думали, что не справимся. Гудрон просто был сплошным слоем, который невозможно было снять и состричь. Тем не менее, к утру мы смогли снять часть этой заразы», — пишет в ВК-сообществе «Кошкин дом» одна из спасительниц собаки.
Эта история закончилась хеппи-эндом. С трудом, но едва не утонувшую в гудроне собаку отмыли-таки. Сейчас пытаются привести в порядок её внутренности, на которые обильное питьё гудрона, конечно, сказалось далеко не положительным образом. Но, как выясняется, до этого счастливого случая были множество других, окончившихся далеко не так радостно.
Оказывается, гудронное «болото», из которого вызволили собачку, в Тавде существует уже не первый год. Оно расположено за Тавдинским техникумом механической обработки древесины на улице Лесопильщиков. И сколько в нём за это время утонуло птиц и животных – даже представить страшно. Однако, устранять эту опасность, похоже, никто не собирается.
Вытащить-то собачку вытащили, да только на это у неизвестного спасителя сил и хватило. Целиком обмазанную гудроном и им же нахлебавшуюся, оставили там же, заботливо уложив на мешок из-под картофеля.
В таком виде, практически обездвиженную, собачку нашли другие спасители, которые нашли время отнести её домой и принялись отчищать от липкой гадости. «С 9 вечера до 5:30 утра мы пытались отмыть хотя бы основное, что бы малышка смогла дышать и видеть. Работали в 8 рук и думали, что не справимся. Гудрон просто был сплошным слоем, который невозможно было снять и состричь. Тем не менее, к утру мы смогли снять часть этой заразы», — пишет в ВК-сообществе «Кошкин дом» одна из спасительниц собаки.
Эта история закончилась хеппи-эндом. С трудом, но едва не утонувшую в гудроне собаку отмыли-таки. Сейчас пытаются привести в порядок её внутренности, на которые обильное питьё гудрона, конечно, сказалось далеко не положительным образом. Но, как выясняется, до этого счастливого случая были множество других, окончившихся далеко не так радостно.
Оказывается, гудронное «болото», из которого вызволили собачку, в Тавде существует уже не первый год. Оно расположено за Тавдинским техникумом механической обработки древесины на улице Лесопильщиков. И сколько в нём за это время утонуло птиц и животных – даже представить страшно. Однако, устранять эту опасность, похоже, никто не собирается.
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