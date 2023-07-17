В Екатеринбурге пройдет фестиваль #ВместеЯрче

Анна Биттараева © Вечерние ведомости

Екатеринбург присоединится к Всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Мероприятия фестиваля пройдут в рамках Дня города.В крупных городах традиционно проходят масштабные праздники для всей семьи с вовлечением компаний, молодежных организаций, деятелей науки и культуры. Цель фестиваля – популязировать современные энергоэффективные технологии в быту и на производстве, а также научить бережно относиться к энергоресурсам и труду энергетиков.Кау сообщили в пресс-службе мэрии, в рамках фестиваля пройдут флешмобы, акции, викторины, экскурсии, выставки и конкурс творческих работ.Итоги фестиваля подведут 11 ноября – в День энергосбережения.