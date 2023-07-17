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В Екатеринбурге пройдет фестиваль #ВместеЯрче
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Екатеринбург присоединится к Всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Мероприятия фестиваля пройдут в рамках Дня города.
В крупных городах традиционно проходят масштабные праздники для всей семьи с вовлечением компаний, молодежных организаций, деятелей науки и культуры. Цель фестиваля – популязировать современные энергоэффективные технологии в быту и на производстве, а также научить бережно относиться к энергоресурсам и труду энергетиков.
Кау сообщили в пресс-службе мэрии, в рамках фестиваля пройдут флешмобы, акции, викторины, экскурсии, выставки и конкурс творческих работ.
Итоги фестиваля подведут 11 ноября – в День энергосбережения.
В крупных городах традиционно проходят масштабные праздники для всей семьи с вовлечением компаний, молодежных организаций, деятелей науки и культуры. Цель фестиваля – популязировать современные энергоэффективные технологии в быту и на производстве, а также научить бережно относиться к энергоресурсам и труду энергетиков.
Кау сообщили в пресс-службе мэрии, в рамках фестиваля пройдут флешмобы, акции, викторины, экскурсии, выставки и конкурс творческих работ.
Итоги фестиваля подведут 11 ноября – в День энергосбережения.
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