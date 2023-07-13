Для маленькой екатеринбурженки собирают деньги на лечение рака сетчатки глаза

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Для маленькой Мирославы из Екатеринбурга, у которой обнаружили рак сетчатки глаза, собирают деньги на лечение.Евгений Ройзман* рассказал, что единственное лечение, которое предложили в России, – удалить глаз. Мама увезла дочь в Израиль. Там в клинике провели лечение и пришли к выводу, что и глаз, и зрение можно сохранить, но для этого требуется вмешательство и терапия. Стоимость лечения составляет порядка 5 500 000 рублейРойзман* отмечает, что мама с Мирославой одна, отец малышки умер. О девочке заботится еще ее дед Влад Голохвастов. Деньги собираются на его карту, привязанную к телефону.Все неравнодушные могут перевести средства на карту по номеру телефона +7 (912) 243-26-21. Номер карты: 2202 2061 9407 8080.Если соберется больше требуемой суммы, то остаток перенаправят на спасение других детей.