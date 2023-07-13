В свердловском МЧС объявили штормовое предупреждение 23 июля





– рекомендуют в МЧС. «В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают о сильных дождях и грозах в грядущее воскресенье, 23 июля.При возникновении ЧП необходимо сообщать о произошедшем по телефону «101» или «112».