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В свердловском МЧС объявили штормовое предупреждение 23 июля
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают о сильных дождях и грозах в грядущее воскресенье, 23 июля.
При возникновении ЧП необходимо сообщать о произошедшем по телефону «101» или «112».
«В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей»,
– рекомендуют в МЧС.
При возникновении ЧП необходимо сообщать о произошедшем по телефону «101» или «112».
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