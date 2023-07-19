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В Екатеринбурге продлили сроки перекрытие улицы Комсомольской до конца месяца
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Комсомольской до конца месяца. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Изначально планировалось, что ограничения продлятся до 21 июля.
Речь идет об участке Комсомольской, от Егоршинского подхода до улицы Анны Бычковой, а также о съезде с Егоршинского подхода на Комсомольскую. Перекрытие связано со строительством транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.
Напомним, что из-за закрытия движения по Комсомольской изменился маршрут автобусов №№ 54, 054, 60.
Речь идет об участке Комсомольской, от Егоршинского подхода до улицы Анны Бычковой, а также о съезде с Егоршинского подхода на Комсомольскую. Перекрытие связано со строительством транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.
Напомним, что из-за закрытия движения по Комсомольской изменился маршрут автобусов №№ 54, 054, 60.
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