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Схема движения трех автобусных маршрутов изменится в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 17 июня по 21 июля изменится схема движения автобусных маршрутов №№ 54, 054, 60. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Изменения связаны с ограничением движения транспорта на улице Комсомольской – от Егоршинского подхода до Анны Бычковой, а также с закрытием движения по съезду с Егоршинского подхода на улицу Комсомольскую.
Автобусы №№ 54, 054, 60 в этом время при движении от конченой остановки «Синие Камни» будут ехать по улицам Анны Бычковой – Сибирский тракт (дублер) – Егоршинский подход – Малышева – далее по маршруту.
Изменения связаны с ограничением движения транспорта на улице Комсомольской – от Егоршинского подхода до Анны Бычковой, а также с закрытием движения по съезду с Егоршинского подхода на улицу Комсомольскую.
Автобусы №№ 54, 054, 60 в этом время при движении от конченой остановки «Синие Камни» будут ехать по улицам Анны Бычковой – Сибирский тракт (дублер) – Егоршинский подход – Малышева – далее по маршруту.
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