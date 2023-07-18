Дожди задержатся в Свердловской области до середины следующей недели

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Дождливая погода ожидается в Свердловской области до середины следующей недели. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.По данным синоптика, циклон, занимающий Архангельскую область и республику Коми, будет определять в Свердловской области погоду в течение ближайших пяти дней. На севере региона осадки могут быть умеренными, а на юге, в том числе в Екатеринбурге, преимущественно небольшими. Наиболее вероятны дожди 22 и 25 июля.Местами в области ожидаются грозы и кратковременное усиление ветра до 15 м/сек. Температура воздуха в период с 22 по 26 июля: ночью 10…15°С, днем 20…25°С.