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Сгоревший дом на улице Вайнера в Екатеринбурге отремонтируют спустя четыре года
Фото: Вечерние ведомости (архив)
Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика для восстановления дома-коммуны на улице Вайнера, сгоревшего еще в 2019 году.
Согласно данным на портале госзакупок, мэрия готова выделить на ремонт дома 2 382 296 рублей. Планируется отремонтировать часть фасада, пострадавшую от пожара. Ремонт должны завершить не позднее 18 августа – как раз ко Дню города.
Заявки от компаний принимаются до 28 июля.
Напомним, что пожар в доме на улице Вайнера, 9а произошел 5 июля 2019 года. Сначала загорелся третий этаж шестиэтажного дома, а затем огонь перекинулся на четвертый и пятый этажи.
Дом-коммуна – объект культурного наследия. Он был построен в 1929 году по проекту архитектора В.А. Дубровина и являлся пятым Домом горсовета.
Согласно данным на портале госзакупок, мэрия готова выделить на ремонт дома 2 382 296 рублей. Планируется отремонтировать часть фасада, пострадавшую от пожара. Ремонт должны завершить не позднее 18 августа – как раз ко Дню города.
Заявки от компаний принимаются до 28 июля.
Напомним, что пожар в доме на улице Вайнера, 9а произошел 5 июля 2019 года. Сначала загорелся третий этаж шестиэтажного дома, а затем огонь перекинулся на четвертый и пятый этажи.
Дом-коммуна – объект культурного наследия. Он был построен в 1929 году по проекту архитектора В.А. Дубровина и являлся пятым Домом горсовета.
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