В Екатеринбургском зоопарке поселились генеты и песцы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Всем любителям живой природы пора собираться в Екатеринбургский зоопарк, чтобы полюбоваться на новых обитателей. Новички прошли карантин и теперь демонстрируют себя во всей красе.На втором этаже павильона «Южный» теперь можно увидеть генет. Это экзотические для Урала животные, которые в природе, в основном, обитают в Африке. Ловкие ночные хищники большую часть времени проводят на деревьях, где и охотятся, и спят, и прячутся от врагов. В Екатеринбург две девочки-генеты приехали из новосибирского зоопарка. Одну зовут Коллет, вторую — Белль.Как отмечают сотрудники зоопарка, в Екатеринбурге уже проживают близкие родственники Коллет и Белль, бинтуронги и мусанги. Они относятся к тому же семейству виверровых, что и генеты.Ещё одна пара новосёлов более привычна глазу уральца. Это песцы Альфа и Омега. Их тоже привезли в Екатеринбург из Новосибирска. Переезд дался им непросто, они сильно переживали, нервничали и с опаской относились к людям. Но за время карантина освоились и даже идут на контакт с сотрудниками зоопарка.Как отмечают специалисты, в дикой природе песцы в среднем живут 3-4 года. Очень редки случаи, когда животное доживает до 10-летнего возраста. Но в зоопарке при должном уходе и правильном кормлении их продолжительность жизни увеличивается до 15 лет.