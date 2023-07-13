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В Екатеринбурге трамваи и автобусы изменят маршруты из-за соревнований по триатлону
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 22 июля изменится схема движения трамваев и автобусов. Это связано с соревнованиями по триатлону IRONSTAR EKATERINBURG.
В субботу, 22 июля, с 5:00 по 12:30, на некоторых улицах города будет закрыто движение транспорта (мы писали об этом ранее). Изменится и схема движения общественного транспорта.
Так, трамваи № 1, 3, 21, 26 и 32 не будут курсировать до 12:30, трамвай №18 временно отменяется. Свои маршруты изменят трамваи № 2, 6, 7, 10, 13, 15, 23 и 27.
Троллейбусы № 3 и 35 поменяют схему движения. Автобусы № 24, 25, 27, 28, 36, 50, 54, 57, 57А, 59, 85, 95, 012, 014, 016, 019, 030, 043, 45, 46, 48, 052, 054, 81 и 92 также будут следовать по другому пути. Подробную информацию об изменении маршрутов можно посмотреть здесь.
В субботу, 22 июля, с 5:00 по 12:30, на некоторых улицах города будет закрыто движение транспорта (мы писали об этом ранее). Изменится и схема движения общественного транспорта.
Так, трамваи № 1, 3, 21, 26 и 32 не будут курсировать до 12:30, трамвай №18 временно отменяется. Свои маршруты изменят трамваи № 2, 6, 7, 10, 13, 15, 23 и 27.
Троллейбусы № 3 и 35 поменяют схему движения. Автобусы № 24, 25, 27, 28, 36, 50, 54, 57, 57А, 59, 85, 95, 012, 014, 016, 019, 030, 043, 45, 46, 48, 052, 054, 81 и 92 также будут следовать по другому пути. Подробную информацию об изменении маршрутов можно посмотреть здесь.
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