Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге перекроют дороги из-за соревнований по триатлону
Фото: Вечерние ведомости
В центре Екатеринбурга и на Ново-Московском тракте закроют движение транспорта из-за соревнований по триатлону IRONSTAR EKATERINBURG 2023.
Фестиваль спорта пройдет 21 и 22 июля. Запланированы женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки. Плавательный этап пройдет в акватории Городского пруда, велоэтап – по центральным улицам и Ново-Московскому тракту, беговой – по набережной Городского пруда.
С 05.00 до 12.30 22 июля движение всех видов транспорта будет закрыто:
- по улице Дзержинского – от стадиона спортивного комплекса «Динамо» до пересечения с улицей Царской;
- Толмачева – от проспекта Ленина до Царской;
- Царской – от Толмачева до Дзержинского;
- проспекту Ленина – от Карла Либкнехта до 8 Марта;
- 8 Марта – от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина;
- Бориса Ельцина – от 8 Марта до Челюскинцев;
- Челюскинцев – от Бориса Ельцина до Московской;
- Московской – от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина;
- проспекту Ленина – от улицы Московской до Татищева;
- нечетной стороне улицы Татищева – от проспекта Ленина до улицы Пирогова;
- Пирогова – от Татищева до Крауля;
- Крауля – от Пирогова до Мельникова;
- Мельникова – от Крауля до Репина;
- Репина – от Мельникова до Ново-Московского тракта;
- четной стороне Ново-Московского тракта до Объездной дороги.
Также будет запрещена стоянка автомобилей на площади 1905 года и участках указанных улиц с 00:00 до 23:00 22 июля.
Фестиваль спорта пройдет 21 и 22 июля. Запланированы женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки. Плавательный этап пройдет в акватории Городского пруда, велоэтап – по центральным улицам и Ново-Московскому тракту, беговой – по набережной Городского пруда.
С 05.00 до 12.30 22 июля движение всех видов транспорта будет закрыто:
- по улице Дзержинского – от стадиона спортивного комплекса «Динамо» до пересечения с улицей Царской;
- Толмачева – от проспекта Ленина до Царской;
- Царской – от Толмачева до Дзержинского;
- проспекту Ленина – от Карла Либкнехта до 8 Марта;
- 8 Марта – от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина;
- Бориса Ельцина – от 8 Марта до Челюскинцев;
- Челюскинцев – от Бориса Ельцина до Московской;
- Московской – от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина;
- проспекту Ленина – от улицы Московской до Татищева;
- нечетной стороне улицы Татищева – от проспекта Ленина до улицы Пирогова;
- Пирогова – от Татищева до Крауля;
- Крауля – от Пирогова до Мельникова;
- Мельникова – от Крауля до Репина;
- Репина – от Мельникова до Ново-Московского тракта;
- четной стороне Ново-Московского тракта до Объездной дороги.
Также будет запрещена стоянка автомобилей на площади 1905 года и участках указанных улиц с 00:00 до 23:00 22 июля.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».