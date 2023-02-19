В Сысерти противники строительства «Баден-Бадена» встретились с руководством комплекса





– рассказали в газете. «Если кратко, то представителю "Бадена" директору по строительству Александру Бирюлину заявлено, что нужно выбирать другой участок под СПА-комплекс. Люди против любой застройки горы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 25 февраля, в Сысерти состоялась встреча местных жителей, выступающих против строительства термального комплекса «Баден-Баден» на горе Бессонова, и его руководителей. На собрании присутствовали 75 человек. Об этом сообщает газета «Наша Сысертская Неделя».Как пишет портал 66.RU, местные жители переживают, что из-за строительства «Баден-Бадена» будет навсегда утерян исторический вид города и пострадает экология.В ходе встречи директор по строительству компании «Баден-Баден» Александр Бирюлин заявил, что проект комплекса учитывает особенности ландшафта и пообещал, что сливать грязную воду в пруд никто не будет – только в центральную канализацию.По итогам собрания стороны договорились продолжать проводить регулярные встречи. Ориентировочно они должны будут проходить два раза в неделю. Представители «Баден-Бадена» также пообещали, что пока они не найдут компромисс, строительная техника на горе не появится.Жители Сысерти тем временем продолжают собирать подписи против строительства комплекса на горе. Вчера им удалось собрать 169 подписей. Ранее противники «Баден-Бадена» создали петицию на change.org, которая на момент данной публикации собрала 1 895 подписей.