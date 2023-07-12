По улицам Нижнего Тагила гуляет обезьянка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Маленькая обезьянка перепугала жительницу Нижнего Тагила. Девушка шла по улице и разговаривала по телефону, когда почувствовала, как кто-то взбирается по её ноге.Это произошло на нижнетагильской улице Правды, неподалёку от парикмахерской «Бигуди». Когда прохожая от неожиданности начала кричать и отмахиваться от экзотического зверька, ей на помощь выскочили работники «Бигудей». Они пояснили, что обезьянку зовут Румпик и она живёт в этом же доме, как раз над парикмахерской. Питомец частенько сбегает из дома, но хозяйка Румпика довольно умело возвращает беглеца на место. Так получилось и на этот раз — обезьянку заманили в парикмахерскую и сообщили о его местонахождении владелице экзота.Данной историей поделилась сама напуганная обезьянкой девушка, а подробности выяснили наши коллеги из нижнетагильского агентства новостей «Между строк». Судя по фото, Румпик относится к семейству игрунковых. Это небольшие обезьянки, которые обитают в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Их можно, к слову, увидеть и в обезьяннике зоопарка в Екатеринбурге. Но, конечно, совсем не дело, что обезьянка бегает без присмотра по улицам уральского города. Даже для «аборигенов» — кошек и собак — самовыгул таит массу смертельных опасностей, включающих вирусы, инфекции, автомобили и двуногих садистов. Для гостя из экзотических стран таких опасностей ещё больше.