В аэропорту Кольцово на 10 часов задержали рейс в Стамбул





– добавили в надзорном ведомстве. «Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 10 часов задержали вылет рейса в Стамбул. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.Рейс SU-630 авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Екатеринбург – Стамбул должен был вылететь сегодня еще в 8.50. Однако вылет перенесли на 19.10. На рейс ожидается 91 пассажир.Уточняется, что рейс задержан из-за позднего прибытия самолета.