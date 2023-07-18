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В аэропорту Кольцово на 10 часов задержали рейс в Стамбул

09.56 Среда, 19 июля 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 10 часов задержали вылет рейса в Стамбул. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Рейс SU-630 авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Екатеринбург – Стамбул должен был вылететь сегодня еще в 8.50. Однако вылет перенесли на 19.10. На рейс ожидается 91 пассажир.

Уточняется, что рейс задержан из-за позднего прибытия самолета.

«Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами»,

– добавили в надзорном ведомстве.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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