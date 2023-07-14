В столице Урала пройдет фестиваль спорта IRONSTAR EKATERINBURG





– отметил генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин. «В этом году мы рады открыть новую локацию на карте спортивных фестивалей IRONSTAR – Екатеринбург. Это самая восточная наша локация, и я с нетерпением жду начала нашего спортивного праздника в этом городе. Екатеринбург по праву считается жемчужиной Урала и мы надеемся, что мероприятие в Екатеринбурге займет почетное место в списке самых желанных спортивных мероприятий страны. Мы благодарим администрацию города за помощь в организации соревнований на самом высоком уровне, совместно с которой было приложено много усилий, чтобы фестиваль состоялся»,

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В столице Урала 21 и 22 июля пройдет фестиваль спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2023. На фестивале будут представлены женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе IRONSTAR, фестиваль откроют заплывы в акватории Городского пруда. Женские и детские забеги пройдут в этот же день. На старте участников ждут аниматоры, а на финише – медаль финишера. Первый день фестиваля завершится женским забегом на пять километров. На финише каждая из участниц получит цветы от организаторов.Второй день фестиваля будет посвящен триатлону. Плавательный этап пройдет в акватории Городского пруда, велоэтап – по центральным улицам и Ново-Московскому тракту, беговой – по набережной Городского пруда.