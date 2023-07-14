В уральской столице ради крестного хода перекроют улицы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ночь с 16 на 17 июля в рамках «Царских дней» в уральской столице пройдет крестный ход. Ради него в городе перекроют улицы.Грядущей ночью с 02.30 до 08.00 будет ограничено движение по следующим улицам:– Толмачева – от Первомайской до проспекта Ленина;– проспекту Ленина – от Карла Либкнехта до Репина;– Татищева – от Репина до Токарей;– Токарей – от Татищева до Кирова;– Бебеля – от Кирова до Готвальда;– нечетной стороне Халтурина – от Готвальда до Технической;– Технической – от Бебеля до Решетской;– Решетской – от Технической до Леваневского;– Леваневского – от Решетской до автодороги в поселок Шувакиш;– автодороге в поселок Шувакиш – от улицы Леваневского до Зеленой;– Зеленой – от автодороги в поселок Шувакиш до Первого проезда.Маршрут крестного хода пройдет от Храма-на-Крови до монастыря на Ганиной Яме.