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В уральской столице ради крестного хода перекроют улицы

15.04 Воскресенье, 16 июля 2023
Фото: Вечерние ведомости
В ночь с 16 на 17 июля в рамках «Царских дней» в уральской столице пройдет крестный ход. Ради него в городе перекроют улицы.

Грядущей ночью с 02.30 до 08.00 будет ограничено движение по следующим улицам:
– Толмачева – от Первомайской до проспекта Ленина;
– проспекту Ленина – от Карла Либкнехта до Репина;
– Татищева – от Репина до Токарей;
– Токарей – от Татищева до Кирова;
– Бебеля – от Кирова до Готвальда;
– нечетной стороне Халтурина – от Готвальда до Технической;
– Технической – от Бебеля до Решетской;
– Решетской – от Технической до Леваневского;
– Леваневского – от Решетской до автодороги в поселок Шувакиш;
– автодороге в поселок Шувакиш – от улицы Леваневского до Зеленой;
– Зеленой – от автодороги в поселок Шувакиш до Первого проезда.

Маршрут крестного хода пройдет от Храма-на-Крови до монастыря на Ганиной Яме.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:04 В уральской столице ради крестного хода перекроют улицы
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09:29 В Екатеринбурге на Московском тракте насмерть сбили пешехода
17:58 В Верхней Пышме День металлурга встретили спортивными состязаниями
17:23 В Первоуральске при столкновении с микроавтобусом пострадал водитель «Нивы»
16:35 При пожаре на Вагонке в Нижнем Тагиле погиб 35-летний мужчина
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13:46 Свердловские куры заместят импортные яйца
12:38 На трассе Нижний Тагил – Нижняя Салда Mercedes насмерть сбил пенсионера
11:34 В Екатеринбурге бывшая жена обвинила дьякона в истязании сына
10:39 В Свердловской области горят более 4,5 тысячи гектаров леса
09:35 Работникам НТМК пообещали единовременную выплату в размере 35 тысяч рублей
21:04 В столкновении автобуса с легковушкой в Каменске-Уральском пострадали люди
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20:02 Скотомогильнику села Курганова назначили хозяина
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18:51 Девочка-подросток пострадала в ДТП на одной из улиц Нижнего Тагила
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