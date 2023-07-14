Возрастное ограничение 18+
В уральской столице ради крестного хода перекроют улицы
Фото: Вечерние ведомости
В ночь с 16 на 17 июля в рамках «Царских дней» в уральской столице пройдет крестный ход. Ради него в городе перекроют улицы.
Грядущей ночью с 02.30 до 08.00 будет ограничено движение по следующим улицам:
– Толмачева – от Первомайской до проспекта Ленина;
– проспекту Ленина – от Карла Либкнехта до Репина;
– Татищева – от Репина до Токарей;
– Токарей – от Татищева до Кирова;
– Бебеля – от Кирова до Готвальда;
– нечетной стороне Халтурина – от Готвальда до Технической;
– Технической – от Бебеля до Решетской;
– Решетской – от Технической до Леваневского;
– Леваневского – от Решетской до автодороги в поселок Шувакиш;
– автодороге в поселок Шувакиш – от улицы Леваневского до Зеленой;
– Зеленой – от автодороги в поселок Шувакиш до Первого проезда.
Маршрут крестного хода пройдет от Храма-на-Крови до монастыря на Ганиной Яме.
Грядущей ночью с 02.30 до 08.00 будет ограничено движение по следующим улицам:
– Толмачева – от Первомайской до проспекта Ленина;
– проспекту Ленина – от Карла Либкнехта до Репина;
– Татищева – от Репина до Токарей;
– Токарей – от Татищева до Кирова;
– Бебеля – от Кирова до Готвальда;
– нечетной стороне Халтурина – от Готвальда до Технической;
– Технической – от Бебеля до Решетской;
– Решетской – от Технической до Леваневского;
– Леваневского – от Решетской до автодороги в поселок Шувакиш;
– автодороге в поселок Шувакиш – от улицы Леваневского до Зеленой;
– Зеленой – от автодороги в поселок Шувакиш до Первого проезда.
Маршрут крестного хода пройдет от Храма-на-Крови до монастыря на Ганиной Яме.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».