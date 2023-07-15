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В Свердловской области локализовали все лесные пожары
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
К вечеру 15 июля в Свердловской области локализовали все природные пожары на площади 4,5 тысячи гектаров. Такое заявление сделали в телеграм-канале «Не для протокола».
Можно отметить, что сведения близкого к власти телеграм-канала на вечер 15 июля на этот раз совпали с данными пресс-службы ФБУ «Авиалесоохраны» к ночи 16 июля. Сейчас в регионе действуют девять пожаров на площади 4516,40 гектаров.
Напомним, что вчера данные свердловского ДИПа и «Авиалесоохранны» разошлись.
Кроме лесных пожаров в регионе продолжают тушить торфяные пожары вокруг Екатеринбурга. Однако сегодня приходится обходиться без помощи самолетов. Они не могут вылетать на тушение из-за плохой погоды.
Кроме этого, специалисты свердловского Минприроды и «Авиалесоохраны» дежурят возле Аятского водохранилища. С помощью квадрокоптеров они проверяют лес на новые очаги пожаров.
Можно отметить, что сведения близкого к власти телеграм-канала на вечер 15 июля на этот раз совпали с данными пресс-службы ФБУ «Авиалесоохраны» к ночи 16 июля. Сейчас в регионе действуют девять пожаров на площади 4516,40 гектаров.
Напомним, что вчера данные свердловского ДИПа и «Авиалесоохранны» разошлись.
Кроме лесных пожаров в регионе продолжают тушить торфяные пожары вокруг Екатеринбурга. Однако сегодня приходится обходиться без помощи самолетов. Они не могут вылетать на тушение из-за плохой погоды.
Кроме этого, специалисты свердловского Минприроды и «Авиалесоохраны» дежурят возле Аятского водохранилища. С помощью квадрокоптеров они проверяют лес на новые очаги пожаров.
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