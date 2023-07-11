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В Свердловской области горят более 4,5 тысячи гектаров леса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Площадь лесных пожаров в Свердловской области превысила 4,5 тысячи гектаров леса, сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохраны». В департаменте информационной политики региона при этом утверждают, что все пожары были локализованы.
В телеграм-канале «Не для протокола», вечером 14 июля также утверждали, что удалось локализовать все возгорания на площади 2460 гектаров.
Кроме этого, по данным близкого к власти телеграм-канала, за день было потушено 15 пожаров на площади 231 гектара. При этом в региональном ДИПе сообщалось, что за день ликвидировали 18 пожаров на площади 860 гектаров, ссылаясь на данные утра 15 июля.
По данным на 15 июля 02.00 «Авиалесоохраны», на землях лесного фонда Свердловской области действовало 12 природных пожаров на площади 4 538 гектаров. Вчера лесопожарная служба сообщала о 27 пожарах на площади 2 404 гектаров.
«Сотрудникам Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС, арендаторам лесных участков и добровольцам к вечеру 14 июля удалось локализовать все лесные пожары на территории региона»,
– заявили в ДИПе сегодня утром.
– заявили в ДИПе сегодня утром.
В телеграм-канале «Не для протокола», вечером 14 июля также утверждали, что удалось локализовать все возгорания на площади 2460 гектаров.
Кроме этого, по данным близкого к власти телеграм-канала, за день было потушено 15 пожаров на площади 231 гектара. При этом в региональном ДИПе сообщалось, что за день ликвидировали 18 пожаров на площади 860 гектаров, ссылаясь на данные утра 15 июля.
По данным на 15 июля 02.00 «Авиалесоохраны», на землях лесного фонда Свердловской области действовало 12 природных пожаров на площади 4 538 гектаров. Вчера лесопожарная служба сообщала о 27 пожарах на площади 2 404 гектаров.
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