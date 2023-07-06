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В Екатеринбурге бывшая жена обвинила дьякона в истязании сына
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге экс-жена дьякона обвинила бывшего супруга в истязании сына за отказ мальчика мыть полы дома. Ситуацией заинтересовались правоохранители и опека.
Со слов мамы мальчика, после развода по решению суда ребенок остался с отцом, так как у него была трехкомнатная квартира, где у него могла быть отдельная комната. Как рассказала женщина, отношения между сыном и отцом не складывались, и 8 июня бывший супруг жестоко избил мальчика из-за того, что он отказался мыть полы, пишет «ФедералПресс».
Мама мальчика уверена, что ребенок в тот день получил не менее 30 ударов. Также, по ее словам, синяки от них не сходили в течение двух недель.
Женщина также заявила, что однажды после очередного избиения мальчика увезли в психиатрическую больницу, так как он, как указано в экспертизе, во время конфликта с отцом отверткой от конструктора тыкал в дверь. После обследования мальчика признали здоровым, заявила родительница.
Мама ребенка уверена, что отец не имел права отправлять их сына в психдиспансер без ее согласия. Теперь она боится, что ее ребенок может повторить судьбу Далера.
По словам женщины, опека уже передала ей сына и его вещи. Ребенок будет оставаться с мамой до тех пор, пока суд не определит новое место жительства для мальчика.
Отмечается, что отец ребенка в настоящее время запрещен к служению из-за развенчанного первого брака и вступления во второй союз. При этом сейчас, как утверждается, он продолжает руководить воскресными школами.
Напомним, 26 июня было заявлено о пропаже Далера Бобиева, а 29 июня его тело нашли в гараже. Тогда следователи предположили, что ребенок умер еще зимой. Позже его опекуншу Веронику Наумову обвинили в убийстве мальчика, а также в его истязании и мошенничестве.
Со слов мамы мальчика, после развода по решению суда ребенок остался с отцом, так как у него была трехкомнатная квартира, где у него могла быть отдельная комната. Как рассказала женщина, отношения между сыном и отцом не складывались, и 8 июня бывший супруг жестоко избил мальчика из-за того, что он отказался мыть полы, пишет «ФедералПресс».
Мама мальчика уверена, что ребенок в тот день получил не менее 30 ударов. Также, по ее словам, синяки от них не сходили в течение двух недель.
Женщина также заявила, что однажды после очередного избиения мальчика увезли в психиатрическую больницу, так как он, как указано в экспертизе, во время конфликта с отцом отверткой от конструктора тыкал в дверь. После обследования мальчика признали здоровым, заявила родительница.
Мама ребенка уверена, что отец не имел права отправлять их сына в психдиспансер без ее согласия. Теперь она боится, что ее ребенок может повторить судьбу Далера.
«Я не хочу, чтобы мой сын повторил судьбу Далера, которого насмерть забили в семье опекуна! Я хочу, чтобы общественность знала о ситуации, чтобы вмешались правоохранительные органы, все, кто возможно!»,
– приводят слова родительницы в издании.
По словам женщины, опека уже передала ей сына и его вещи. Ребенок будет оставаться с мамой до тех пор, пока суд не определит новое место жительства для мальчика.
Отмечается, что отец ребенка в настоящее время запрещен к служению из-за развенчанного первого брака и вступления во второй союз. При этом сейчас, как утверждается, он продолжает руководить воскресными школами.
Напомним, 26 июня было заявлено о пропаже Далера Бобиева, а 29 июня его тело нашли в гараже. Тогда следователи предположили, что ребенок умер еще зимой. Позже его опекуншу Веронику Наумову обвинили в убийстве мальчика, а также в его истязании и мошенничестве.
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