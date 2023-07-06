В Екатеринбурге бывшая жена обвинила дьякона в истязании сына

– приводят слова родительницы в издании.

«Я не хочу, чтобы мой сын повторил судьбу Далера, которого насмерть забили в семье опекуна! Я хочу, чтобы общественность знала о ситуации, чтобы вмешались правоохранительные органы, все, кто возможно!»,