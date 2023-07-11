В Свердловской области снова объявили штормовое предупреждение

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 14 июля. МЧС призывает соблюдать меры безопасности.Как сообщают синоптики, 14 июля в области ожидаются сильные дожди.МЧС рекомендует уральцам отказаться от отдыха на природе, а также закрыть дома окна и двери. Владельцам частных домов следует подготовить ливневую канализацию. Водителям советуют не ездить по затопленным участкам на автомобиле, лучше будет переждать ливень.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.