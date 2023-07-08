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В Свердловской области 148 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

11.50 Среда, 12 июля 2023
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области в этом году 148 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Из них 58 – одиннадцатиклассники из муниципальных школ. По двум предметам удалось набрать высшие баллы пяти выпускникам из Екатеринбурга, Серова и Каменска-Уральского.

Помимо выпускников из Екатеринбурга ЕГЭ на 100 баллов сдали ученики из Артёмовского, Верхней Салды, Новоуральска, Ревды, Талицы, Богдановича, Асбеста, Краснотурьинска, Серова, Нижнего Тагила, Лесного и других муниципалитетов.

«Результаты ЕГЭ этого года сопоставимы с предыдущими периодами. Но есть и отличия. В сравнении с прошлым годом в регионе увеличилось число высокобалльников по химии, русскому языку, физике и ряду других предметов, и снизилось количество учеников, не преодолевших пороговые значения. Кроме того, условная географическая карта стобалльников в нашей области вновь получилась достаточно яркой – на ней 24 муниципалитета»,

– отметил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.


Отметим, что больше всего стобалльников из муниципалитетов оказалось в Нижнем Тагиле – таких 12 выпускников. В Каменске-Уральском ЕГЭ сдали на 100 баллов шесть человек, в Серове – четыре, в Невьянске, Новоуральске, Асбесте и Краснотурьинске – по три.

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Aнна Биттараева © Вечерние ведомости


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12:11 За сутки в Свердловской области площадь лесных пожаров увеличилась в два раза
11:50 В Свердловской области 148 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
11:34 В Екатеринбурге опекун, обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера, останется в СИЗО
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09:56 Екатеринбург снова накрыло дымом от лесных пожаров
09:22 Крупный пожар произошел ночью на Сибирском тракте в Екатеринбурге
21:01 За удар бокалом по лицу жительница Тавды получила условный срок
20:20 В парке Маяковского соберутся любительницы побегать в темноте
19:44 Четверо малолетних беглецов из Ревды найдены
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