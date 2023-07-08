В Свердловской области 148 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов





– отметил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. «Результаты ЕГЭ этого года сопоставимы с предыдущими периодами. Но есть и отличия. В сравнении с прошлым годом в регионе увеличилось число высокобалльников по химии, русскому языку, физике и ряду других предметов, и снизилось количество учеников, не преодолевших пороговые значения. Кроме того, условная географическая карта стобалльников в нашей области вновь получилась достаточно яркой – на ней 24 муниципалитета»,

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в этом году 148 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Из них 58 – одиннадцатиклассники из муниципальных школ. По двум предметам удалось набрать высшие баллы пяти выпускникам из Екатеринбурга, Серова и Каменска-Уральского.Помимо выпускников из Екатеринбурга ЕГЭ на 100 баллов сдали ученики из Артёмовского, Верхней Салды, Новоуральска, Ревды, Талицы, Богдановича, Асбеста, Краснотурьинска, Серова, Нижнего Тагила, Лесного и других муниципалитетов.Отметим, что больше всего стобалльников из муниципалитетов оказалось в Нижнем Тагиле – таких 12 выпускников. В Каменске-Уральском ЕГЭ сдали на 100 баллов шесть человек, в Серове – четыре, в Невьянске, Новоуральске, Асбесте и Краснотурьинске – по три.