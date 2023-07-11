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В некоторых домах в Екатеринбурге в жару включили отопление
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 11 июля был побит абсолютный температурный рекорд – воздух прогрелся до 40°С. В некоторых жилых домах в этот день решили включить еще и отопление.
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на местную жительницу, в доме №10/2 на улице Шварца вчера нагрелись батареи. Жильцам сообщили, что промывают системы отопления горячей водой. Также отопление неожиданно включили в доме на улице Белинского, 220.
В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании сообщили, что это нюансы внутридомовых сетей. Объекты ЕТК переведены на летний режим работы.
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на местную жительницу, в доме №10/2 на улице Шварца вчера нагрелись батареи. Жильцам сообщили, что промывают системы отопления горячей водой. Также отопление неожиданно включили в доме на улице Белинского, 220.
В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании сообщили, что это нюансы внутридомовых сетей. Объекты ЕТК переведены на летний режим работы.
«Управляющие компании сейчас ведут подготовку к зиме, возможно, проводятся какие-то работы по промывке системы внутри дома»,
– пояснили в ЕТК.
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