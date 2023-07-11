Екатеринбургская погода установила новый рекорд

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Синоптики сообщили, что сегодня, 11 июля, температура воздуха в Екатеринбурге достигла 40 градусов по Цельсию.Как отмечает Уральский гидрометцентр, за 187 лет наблюдений за климатическими условиями на Урале, подобной жары ещё не было. Максимально высокой температурой была жара в 39.1 градус по Цельсию. Она была зафиксирована 16 июля 2020 года. Как видим, тот рекорд продержался каких-то три года.Меж тем, несмотря на штормовое предупреждение в Свердловской области, до Екатеринбурга тучи доползти могут нескоро. По крайней мере, екатеринбуржцам обещают дожди только в конце недели. Впрочем, уже на четверг, 13 июля, синоптики прогнозируют облачность, а вместе с ней — резкое, на десяток градусов, падение температуры.