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В парке Маяковского соберутся любительницы побегать в темноте
Фото: Парк Маяковского
В ближайшую субботу, 15 июля, на аллеях Центрального парка культуры и отдыха в Екатеринбурге можно будет увидеть сотни бегущих девушек. Здесь пройдёт очередной забег клуба «Бегаешь как девчонка».
Клуб «Бегаешь как девчонка» устраивает «Вечерний забег» каждый год в летний период. По традиции, девушкам, пожелавшим поучаствовать в мероприятии пояснят, как правильно бегать по городским дорожкам, покажут ка ставить при беге стопу, чтобы не повредить её и не перенапрячь ногу, и проведут разминку. В 19:30 будет дан старт, и участницы пустятся по пяти километровой дистанции. На финише мероприятие не закончится. Между девушками устроят ещё и розыгрыш подарков.
Местом сбора участниц «Вечернего забега» заявлена главная сцена парка имени Маяковского. Их ждут здесь к 19:00. Платить ни за что не придётся, но вот пройти заранее регистрацию на сайте клуба необходимо.
Клуб «Бегаешь как девчонка» основала выпускница Института физической культуры, спорта и молодежной политики при УрФУ Наташа Ставрова. «Филиалы» клуба, помимо Екатеринбурга, есть в Москве и Санкт-Петербурге. Ежегодный «Вечерний забег» проводится «для поддержки девушек, которые любят бегать в темное время суток, но опасаются это делать», — формулируют задачу организаторы.
Клуб «Бегаешь как девчонка» устраивает «Вечерний забег» каждый год в летний период. По традиции, девушкам, пожелавшим поучаствовать в мероприятии пояснят, как правильно бегать по городским дорожкам, покажут ка ставить при беге стопу, чтобы не повредить её и не перенапрячь ногу, и проведут разминку. В 19:30 будет дан старт, и участницы пустятся по пяти километровой дистанции. На финише мероприятие не закончится. Между девушками устроят ещё и розыгрыш подарков.
Местом сбора участниц «Вечернего забега» заявлена главная сцена парка имени Маяковского. Их ждут здесь к 19:00. Платить ни за что не придётся, но вот пройти заранее регистрацию на сайте клуба необходимо.
Клуб «Бегаешь как девчонка» основала выпускница Института физической культуры, спорта и молодежной политики при УрФУ Наташа Ставрова. «Филиалы» клуба, помимо Екатеринбурга, есть в Москве и Санкт-Петербурге. Ежегодный «Вечерний забег» проводится «для поддержки девушек, которые любят бегать в темное время суток, но опасаются это делать», — формулируют задачу организаторы.
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