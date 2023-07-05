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В Екатеринбурге троллейбус №28 начнет курсировать до Академического района
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
С 1 августа в Екатеринбурге троллейбус №28 изменит схему маршрута – начнет курсировать в Академический район. На линию выйдут только новые машины.
Троллейбус №28 будет курсировать от конечной остановки Академгородок по улице Амундсена – Сахарова – Вильгельма де Геннина – Краснолесье – Амундсена – Щорса до конечной остановки ЦПКиО
Напомним, что в Екатеринбурге обновляется парк троллейбусов. Новые троллейбусы изготовляет для уральской столицы минский завод «Белкоммунмаш». Машины оснащены валидаторами для оплаты проезда, кондиционером с системой климат-контроля, видеонаблюдением, системой контроля за состоянием водителя и системой для опускания пола для удобства входа и выхода маломобильных гоорожан. 10 троллейбусов торжественно передали городу 11 мая. Поставка остальных машин ожидается до 31 октября.
Троллейбус №28 будет курсировать от конечной остановки Академгородок по улице Амундсена – Сахарова – Вильгельма де Геннина – Краснолесье – Амундсена – Щорса до конечной остановки ЦПКиО
Напомним, что в Екатеринбурге обновляется парк троллейбусов. Новые троллейбусы изготовляет для уральской столицы минский завод «Белкоммунмаш». Машины оснащены валидаторами для оплаты проезда, кондиционером с системой климат-контроля, видеонаблюдением, системой контроля за состоянием водителя и системой для опускания пола для удобства входа и выхода маломобильных гоорожан. 10 троллейбусов торжественно передали городу 11 мая. Поставка остальных машин ожидается до 31 октября.
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