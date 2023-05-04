Новые троллейбусы выйдут на маршруты в Екатеринбурге уже сегодня



Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Екатеринбургу торжественно передали 10 новых троллейбусов, закупленных на белорусском предприятии «Белкоммунмаш». Троллейбусы выйдут на маршруты уже сегодня.В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что новые троллейбусы оснащены системой удаленного автономного хода. Это позволит использовать машины в районах Екатеринбурга, не оборудованных контактной сетью.Новые троллейбусы будут обслуживать маршруты:- № 1 «Химмаш – ЖД вокзал» для повышения регулярности движения;- № 4 «ст. Динамо – Сулимова» с перспективой продления до ГКБ № 7;- № 14 «УНЦ – Декабристов» с перспективой продления в Академический район;- № 37 «Посадская – Академическая» с планами по организации заезда в микрорайон Университетский.Машины выйдут на линию уже сегодня и будет курсировать на самых востребованных маршрутах. Поставка остальных троллейбусов ожидается до 31 октября.Низкопольные троллейбусы вмещают до 90 человек. Машины оснащены системами зарядных устройств для смартфонов, навигации и связи, видеонаблюдения, кондиционирования м подсчета пассажиропотока. Также в троллейбусах оборудованы места для маломобильных пассажиров.