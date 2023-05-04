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Новые троллейбусы выйдут на маршруты в Екатеринбурге уже сегодня
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
Екатеринбургу торжественно передали 10 новых троллейбусов, закупленных на белорусском предприятии «Белкоммунмаш». Троллейбусы выйдут на маршруты уже сегодня.
В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что новые троллейбусы оснащены системой удаленного автономного хода. Это позволит использовать машины в районах Екатеринбурга, не оборудованных контактной сетью.
Новые троллейбусы будут обслуживать маршруты:
- № 1 «Химмаш – ЖД вокзал» для повышения регулярности движения;
- № 4 «ст. Динамо – Сулимова» с перспективой продления до ГКБ № 7;
- № 14 «УНЦ – Декабристов» с перспективой продления в Академический район;
- № 37 «Посадская – Академическая» с планами по организации заезда в микрорайон Университетский.
Машины выйдут на линию уже сегодня и будет курсировать на самых востребованных маршрутах. Поставка остальных троллейбусов ожидается до 31 октября.
Низкопольные троллейбусы вмещают до 90 человек. Машины оснащены системами зарядных устройств для смартфонов, навигации и связи, видеонаблюдения, кондиционирования м подсчета пассажиропотока. Также в троллейбусах оборудованы места для маломобильных пассажиров.
В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что новые троллейбусы оснащены системой удаленного автономного хода. Это позволит использовать машины в районах Екатеринбурга, не оборудованных контактной сетью.
Новые троллейбусы будут обслуживать маршруты:
- № 1 «Химмаш – ЖД вокзал» для повышения регулярности движения;
- № 4 «ст. Динамо – Сулимова» с перспективой продления до ГКБ № 7;
- № 14 «УНЦ – Декабристов» с перспективой продления в Академический район;
- № 37 «Посадская – Академическая» с планами по организации заезда в микрорайон Университетский.
Машины выйдут на линию уже сегодня и будет курсировать на самых востребованных маршрутах. Поставка остальных троллейбусов ожидается до 31 октября.
Низкопольные троллейбусы вмещают до 90 человек. Машины оснащены системами зарядных устройств для смартфонов, навигации и связи, видеонаблюдения, кондиционирования м подсчета пассажиропотока. Также в троллейбусах оборудованы места для маломобильных пассажиров.
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