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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко проверил ЦГКБ №3 Екатеринбурга
Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области
Сегодня, 10 июля, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проверил работу поликлиники Центральной городской клинической больницы №3 в Екатеринбурге.
В пресс-службе Минздрава Свердловской области рассказали, что в регистратуре министру продемонстрировали «электронную очередь», расписание врачей, запись на прием через информационную систему, электронную карту пациента, а также проверку медицинского полиса.
Помимо этого, министр ознакомился с работой Центра амбулаторной онкологической помощи ЦГКБ №3.
Ранее мы писали, что в Свердловской области зарегистрировано уже 15 случаев заражения менингококковой инфекцией. Два из этих случаев летальны.
В пресс-службе Минздрава Свердловской области рассказали, что в регистратуре министру продемонстрировали «электронную очередь», расписание врачей, запись на прием через информационную систему, электронную карту пациента, а также проверку медицинского полиса.
«Люди всегда в первую очередь обращаются в поликлиники. Эти учреждения должны работать без сбоев и обеспечивать в рамках программы госгарантий доступность медицинской помощи. Поликлиника – это ключевое звено всей системы здравоохранения. Мы очень внимательно относимся к развитию информационных систем, оснащению оборудованием, персоналу – для медработников установлены специальные доплаты и многое другое. Наша задача – обеспечить, чтобы всё работало без сбоев»,
– заявил Михаил Мурашко.
Помимо этого, министр ознакомился с работой Центра амбулаторной онкологической помощи ЦГКБ №3.
Ранее мы писали, что в Свердловской области зарегистрировано уже 15 случаев заражения менингококковой инфекцией. Два из этих случаев летальны.
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