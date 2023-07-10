Министр здравоохранения России Михаил Мурашко проверил ЦГКБ №3 Екатеринбурга

– заявил Михаил Мурашко.

«Люди всегда в первую очередь обращаются в поликлиники. Эти учреждения должны работать без сбоев и обеспечивать в рамках программы госгарантий доступность медицинской помощи. Поликлиника – это ключевое звено всей системы здравоохранения. Мы очень внимательно относимся к развитию информационных систем, оснащению оборудованием, персоналу – для медработников установлены специальные доплаты и многое другое. Наша задача – обеспечить, чтобы всё работало без сбоев»,