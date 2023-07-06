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У трех работников «Уралхиммаша» подтвердилась менингококковая инфекция
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
У трех работников «Уралхиммаша», проживавших с сотрудниками Ozon в одном хостеле, подтвердилась менингококковая инфекция. Такое заявление сделали в свердловском Роспотребнадзоре.
Суммарно зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции
На данный момент прививки получили более 900 работников Ozon и «Уралхиммаша». Осмотрено было более 1200 человек.
Для обращений сотрудников обоих организаций управлением Роспотребнадзора была запущена горячая линия: +7-982-690-59-23. Звонки принимают в рабочее время.
Напомним, что от менингита умерло два сотрудника Ozon. По факту их смерти СК организовал проверку.
«В ходе наблюдения за контактными лицами выявлены еще два заболевших среди сотрудников распределительного центра Ozon, а также два случая заболевания и один бессимптомный носитель инфекции среди работников ПАО "Уралхиммаш"»,
– говорится в сообщении.
Суммарно зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции
На данный момент прививки получили более 900 работников Ozon и «Уралхиммаша». Осмотрено было более 1200 человек.
Для обращений сотрудников обоих организаций управлением Роспотребнадзора была запущена горячая линия: +7-982-690-59-23. Звонки принимают в рабочее время.
Напомним, что от менингита умерло два сотрудника Ozon. По факту их смерти СК организовал проверку.
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Два человека умерли после вспышки менингококковой инфекции на складе OZON в Екатеринбурге
06 июля 2023
06 июля 2023