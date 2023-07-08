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Под Екатеринбургом коровы пришли на пляж и нагадили в воду, где купались люди
Фото: Вечерние ведомости
В поселке Таватуй под Екатеринбургом у базы отдыха «Солнечный берег» коровы пришли на пляж и нагадили в водоем, где купались взрослые со своими детьми.
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидцев, люди прогнали коров и продолжили купаться как ни в чем не бывало в той же воде.
В администрации Невьянска заявили, что купаться в водоеме запрещено, это несанкционированное место отдыха.
Напомним, что МЧС признало безопасными для купания только пять пляжей в Свердловской области. При этом Роспотребнадзор заявил, что все водоемы в регионе непригодны для купания.
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидцев, люди прогнали коров и продолжили купаться как ни в чем не бывало в той же воде.
В администрации Невьянска заявили, что купаться в водоеме запрещено, это несанкционированное место отдыха.
Напомним, что МЧС признало безопасными для купания только пять пляжей в Свердловской области. При этом Роспотребнадзор заявил, что все водоемы в регионе непригодны для купания.
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