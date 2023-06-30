В Свердловской области пропавшую после ссоры с мужем молодую маму нашли мертвой

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области пропавшую 18-летнюю Анастасию Евдокимову, которая исчезла после ссоры с мужем, нашли мертвой. Правоохранители обнаружили ее тело в лесу, недалеко от поселка Буланаш.Найти ее помогла служебная собака. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Ранее он также рассказывал, что Евдокимова после ухода присылала своему супругу сообщения, в которых утверждала, что не намерена дальше жить с мужем, и просила, чтобы ребенок остался с отцом.В Следственном комитете сообщили, что обстоятельство смерти девушки будут устанавливаться. По предварительным данным, противоправные действия со стороны посторонних лиц в отношении погибшей девушки не совершались.Известно, что у Евдокимовой остался двухлетний сын.Напомним, что девушка пропала 21 июня. В ее поисках участвовали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».