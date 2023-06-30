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В Свердловской области пропавшую после ссоры с мужем молодую маму нашли мертвой
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области пропавшую 18-летнюю Анастасию Евдокимову, которая исчезла после ссоры с мужем, нашли мертвой. Правоохранители обнаружили ее тело в лесу, недалеко от поселка Буланаш.
Найти ее помогла служебная собака. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее он также рассказывал, что Евдокимова после ухода присылала своему супругу сообщения, в которых утверждала, что не намерена дальше жить с мужем, и просила, чтобы ребенок остался с отцом.
В Следственном комитете сообщили, что обстоятельство смерти девушки будут устанавливаться. По предварительным данным, противоправные действия со стороны посторонних лиц в отношении погибшей девушки не совершались.
Известно, что у Евдокимовой остался двухлетний сын.
Напомним, что девушка пропала 21 июня. В ее поисках участвовали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
Найти ее помогла служебная собака. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее он также рассказывал, что Евдокимова после ухода присылала своему супругу сообщения, в которых утверждала, что не намерена дальше жить с мужем, и просила, чтобы ребенок остался с отцом.
В Следственном комитете сообщили, что обстоятельство смерти девушки будут устанавливаться. По предварительным данным, противоправные действия со стороны посторонних лиц в отношении погибшей девушки не совершались.
Известно, что у Евдокимовой остался двухлетний сын.
Напомним, что девушка пропала 21 июня. В ее поисках участвовали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
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