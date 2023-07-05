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На месяц закроют трамвайную линию между Екатеринбургом и Верхней Пышмой
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На месяц трамвайную линию между Екатеринбургом и Верхней Пышмой могут закрыть. Это необходимо для врезки путей к новому трамвайному депо. Трамваи могут перестать ходить с 15 июля.
Об этом сообщает портал «E1» со ссылкой на свой источник в транспортной сфере. По его словам, на замену трамвайной линии придет автобусный маршрут, который будет работать в период строительных работ. Сейчас на его обслуживание ищут подрядчика.
Вернуться к обслуживанию уральцев трамвай №333 должен будет после 15 августа.
Напомним, что стоимость трамвайного депо в Верхней Пышме составила почти 1 миллиард 772 миллиона рублей.
Об этом сообщает портал «E1» со ссылкой на свой источник в транспортной сфере. По его словам, на замену трамвайной линии придет автобусный маршрут, который будет работать в период строительных работ. Сейчас на его обслуживание ищут подрядчика.
Вернуться к обслуживанию уральцев трамвай №333 должен будет после 15 августа.
Напомним, что стоимость трамвайного депо в Верхней Пышме составила почти 1 миллиард 772 миллиона рублей.
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