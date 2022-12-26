Возрастное ограничение 18+
Строительство трамвайного депо в Верхней Пышме обойдётся почти в 1,8 млрд рублей
Экономика
Фото: телеграм-канал "Верхнепышминский трамвай"
Общая сметная стоимость строительства трамвайного депо в Верхней Пышме составит 1 миллиард 772 миллиона рублей - такие данные предоставили в ответе на запрос ТАСС в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.
Ранее в министерстве заявляли, что депо планируется ввести в эксплуатацию летом 2023 года.
Трамвайная линия Екатеринбург - Верхняя Пышма была введена в эксплуатацию 31 августа 2022 года. Сейчас обслуживающие её трамваи базируются в Северном трамвайном депо Екатеринбурга. Новое депо в Верхней Пышме заложили ещё в сентября 2021 года и планировали запустить к началу движения трамваев в 2022 году, но завершить строительство не успели. Проект прошёл госэкспертизу лишь со второго раза - в январе 2021 было вынесено отрицательное заключение, после устранения замечаний госэкспертиза одобрила проект в конце апреля 2022 года.
Депо строится между Успенским проспектом и улицей Сыромолотова в Верхней Пышме. Согласно проектным характеристикам, оно будет включать в себя участки для ежедневного и текущего обслуживания и ремонта подвижного состава. Кроме того, проектом на территории производственного комплекса предусмотрены автомойка, помещение для зарядки электрокаров, медпункт и комната отдыха. Площадь участка под депо составляет 2,25 га.
Новое депо будет рассчитано на 25 трамваев (на настоящий момент закуплено 11 низкопольных трамваев "Львёнок" петербургского производства).
Стоимость строительства трамвайной линии между Верхней Пышмой и Екатеринбургом, по заявлению областных властей, составила четыре миллиарда рублей. Финансирование производилось из бюджета Свердловской области, а также муниципальных бюджетов Верхней Пышмы и Екатеринбурга.
Эксплуатирует линию ООО "Верхнепышминский трамвай", на 100% принадлежащее московскому ООО "Мовиста регионы". Между правительством Свердловской области и этой компанией в мае 2021 года было подписано концессионное соглашение на срок 11 лет. Строительство депо финансируется на кредитные средства госкорпорации ВЭБ.РФ.
Ранее в министерстве заявляли, что депо планируется ввести в эксплуатацию летом 2023 года.
Трамвайная линия Екатеринбург - Верхняя Пышма была введена в эксплуатацию 31 августа 2022 года. Сейчас обслуживающие её трамваи базируются в Северном трамвайном депо Екатеринбурга. Новое депо в Верхней Пышме заложили ещё в сентября 2021 года и планировали запустить к началу движения трамваев в 2022 году, но завершить строительство не успели. Проект прошёл госэкспертизу лишь со второго раза - в январе 2021 было вынесено отрицательное заключение, после устранения замечаний госэкспертиза одобрила проект в конце апреля 2022 года.
Депо в Верхней Пышме будет построено в "индустриальном стиле". Иллюстрация: документация проекта
Депо строится между Успенским проспектом и улицей Сыромолотова в Верхней Пышме. Согласно проектным характеристикам, оно будет включать в себя участки для ежедневного и текущего обслуживания и ремонта подвижного состава. Кроме того, проектом на территории производственного комплекса предусмотрены автомойка, помещение для зарядки электрокаров, медпункт и комната отдыха. Площадь участка под депо составляет 2,25 га.
Строительство депо по состоянию на июль 2022 года. Фото: Е1
Новое депо будет рассчитано на 25 трамваев (на настоящий момент закуплено 11 низкопольных трамваев "Львёнок" петербургского производства).
Стоимость строительства трамвайной линии между Верхней Пышмой и Екатеринбургом, по заявлению областных властей, составила четыре миллиарда рублей. Финансирование производилось из бюджета Свердловской области, а также муниципальных бюджетов Верхней Пышмы и Екатеринбурга.
Эксплуатирует линию ООО "Верхнепышминский трамвай", на 100% принадлежащее московскому ООО "Мовиста регионы". Между правительством Свердловской области и этой компанией в мае 2021 года было подписано концессионное соглашение на срок 11 лет. Строительство депо финансируется на кредитные средства госкорпорации ВЭБ.РФ.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Ко Дню Спасателя в селе Косулино появилась новая «пожарка»
26 декабря 2022
26 декабря 2022
Самая высокая в России школьница проживает в Верхней Пышме
04 января 2023
04 января 2023
На базе отдыха в Верхней Пышме произошел пожар
27 декабря 2022
27 декабря 2022