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Строительство трамвайного депо в Верхней Пышме обойдётся почти в 1,8 млрд рублей

17.28 Среда, 4 января 2023
Экономика
Фото: телеграм-канал "Верхнепышминский трамвай"
Общая сметная стоимость строительства трамвайного депо в Верхней Пышме составит 1 миллиард 772 миллиона рублей - такие данные предоставили в ответе на запрос ТАСС в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

Ранее в министерстве заявляли, что депо планируется ввести в эксплуатацию летом 2023 года.

Трамвайная линия Екатеринбург - Верхняя Пышма была введена в эксплуатацию 31 августа 2022 года. Сейчас обслуживающие её трамваи базируются в Северном трамвайном депо Екатеринбурга. Новое депо в Верхней Пышме заложили ещё в сентября 2021 года и планировали запустить к началу движения трамваев в 2022 году, но завершить строительство не успели. Проект прошёл госэкспертизу лишь со второго раза - в январе 2021 было вынесено отрицательное заключение, после устранения замечаний госэкспертиза одобрила проект в конце апреля 2022 года.


Депо в Верхней Пышме будет построено в "индустриальном стиле". Иллюстрация: документация проекта


Депо строится между Успенским проспектом и улицей Сыромолотова в Верхней Пышме. Согласно проектным характеристикам, оно будет включать в себя участки для ежедневного и текущего обслуживания и ремонта подвижного состава. Кроме того, проектом на территории производственного комплекса предусмотрены автомойка, помещение для зарядки электрокаров, медпункт и комната отдыха. Площадь участка под депо составляет 2,25 га.


Строительство депо по состоянию на июль 2022 года. Фото: Е1


Новое депо будет рассчитано на 25 трамваев (на настоящий момент закуплено 11 низкопольных трамваев "Львёнок" петербургского производства).

Стоимость строительства трамвайной линии между Верхней Пышмой и Екатеринбургом, по заявлению областных властей, составила четыре миллиарда рублей. Финансирование производилось из бюджета Свердловской области, а также муниципальных бюджетов Верхней Пышмы и Екатеринбурга.

Эксплуатирует линию ООО "Верхнепышминский трамвай", на 100% принадлежащее московскому ООО "Мовиста регионы". Между правительством Свердловской области и этой компанией в мае 2021 года было подписано концессионное соглашение на срок 11 лет. Строительство депо финансируется на кредитные средства госкорпорации ВЭБ.РФ.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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14:04 Девочка серьёзно травмировала голову при скатывании с горки в Екатеринбурге
13:28 В Свердловской области пропала 18-летняя девушка
12:46 В лобовом ДТП рядом с Ревдой погибли девушка и пятилетний мальчик
12:21 Минфин выявил финансовые нарушения при подготовке к отменённой Универсиаде в Екатеринбурге
11:15 В Свердловской области ожидается похолодание до -32°С
10:44 Дороги Свердловской области от снега расчищали 317 спецмашин
10:31 В свердловском селе ночью загорелся дом
09:09 Предупреждение о снегопаде продлили в Свердловской области
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