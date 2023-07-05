На кладбище в Ревде заметили помеченные надгробья

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Некоторые жители Ревды при посещении могил усопших родственников на местном кладбище оказываются неприятно удивлены. Многие надгробия помечены цветными «галочками».Разумеется, первой мыслью граждан, увидевших такую метку на надгробье, становится предположение, что кладбище подверглось нашествию вандалов. При этом, вандалов очень трудолюбивых, учитывая количество «испорченных» надгробий. Но оказалось, что ничего дурного «галочки» не подразумевают, и нанесены они были вполне официально.Разгадку тайны могильных меток раскрыли наши коллеги из издания «Ревда-Инфо». Они выяснили, что сейчас в городе проводится занесение информации о каждой могиле в общую цифровую базу. Чтобы не возникало путаницы, уже «обработанные» могилы помечают «галочками» на надгробных плитах.«Специально нанятые люди проводят инвентаризацию погоста: чтобы, во-первых, иметь доступ к информации о похороненных в Ревде людях с компьютера, а во-вторых, чтобы понять, насколько еще хватит места на кладбище (его заполненность — большая и давно обсуждаемая проблема)», — пишет издание, ссылаясь на слова директора МУП «Обелиск» Ивана Гусева.Метки на надгробья наносят легко смывающимся мелом, либо помечают цветными стикерами, — успокаивают в «Обелиске».