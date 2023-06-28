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Свердловчан предупредили об аномальной жаре
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области 9-10 июля ожидается аномально жаркая погода. Температура воздуха поднимется до 40°С.
Во время жары МЧС рекомендует:
- Оставаться дома и держать окна закрытыми. Ночью окна можно открыть. По возможности использовать кондиционер;
- Пить много воды;
- Не оставлять детей и животных в транспорте. Прежде чем сесть в машину, следует открыть все окна и двери, включить кондиционер;
- Соблюдать правила пожарной безопасности. На территории Свердловской области продолжает действовать противопожарный режим, который запрещает любые действия с открытым огнем.
При возникновении ЧП необходимо сообщать о произошедшем по телефону 101 или 112.
Во время жары МЧС рекомендует:
- Оставаться дома и держать окна закрытыми. Ночью окна можно открыть. По возможности использовать кондиционер;
- Пить много воды;
- Не оставлять детей и животных в транспорте. Прежде чем сесть в машину, следует открыть все окна и двери, включить кондиционер;
- Соблюдать правила пожарной безопасности. На территории Свердловской области продолжает действовать противопожарный режим, который запрещает любые действия с открытым огнем.
При возникновении ЧП необходимо сообщать о произошедшем по телефону 101 или 112.
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