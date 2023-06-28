Свердловчан предупредили об аномальной жаре

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Свердловской области 9-10 июля ожидается аномально жаркая погода. Температура воздуха поднимется до 40°С.Во время жары МЧС рекомендует:- Оставаться дома и держать окна закрытыми. Ночью окна можно открыть. По возможности использовать кондиционер;- Пить много воды;- Не оставлять детей и животных в транспорте. Прежде чем сесть в машину, следует открыть все окна и двери, включить кондиционер;- Соблюдать правила пожарной безопасности. На территории Свердловской области продолжает действовать противопожарный режим, который запрещает любые действия с открытым огнем.При возникновении ЧП необходимо сообщать о произошедшем по телефону 101 или 112.