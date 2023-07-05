Строители начали готовить площадку для возведения кампуса на базе УрФУ в Екатеринбурге





– рассказал заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин. «Уже запущены подготовительные работы, специалисты обустраивают строительную площадку, подключают её к сетям инженерно-технического обеспечения. Основные работы планируется начать в IV квартале этого года, сам объект возведут к 2026 году»,

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге строители приступили к подготовке площадки для строительства нового кампуса УрФУ. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.Территория кампуса будет состоять из Института экономики и управления, Института радиоэлектроники и информационных технологий, а также специализированного учебно-научного центра для учеников старших классов.Инфраструктура деревни Международного фестиваля университетского спорта (в том числе и комплекс общежитий), которая введена в эксплуатацию, станет частью этого кампуса.