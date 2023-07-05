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Строители начали готовить площадку для возведения кампуса на базе УрФУ в Екатеринбурге
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге строители приступили к подготовке площадки для строительства нового кампуса УрФУ. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
Территория кампуса будет состоять из Института экономики и управления, Института радиоэлектроники и информационных технологий, а также специализированного учебно-научного центра для учеников старших классов.
Инфраструктура деревни Международного фестиваля университетского спорта (в том числе и комплекс общежитий), которая введена в эксплуатацию, станет частью этого кампуса.
Территория кампуса будет состоять из Института экономики и управления, Института радиоэлектроники и информационных технологий, а также специализированного учебно-научного центра для учеников старших классов.
Инфраструктура деревни Международного фестиваля университетского спорта (в том числе и комплекс общежитий), которая введена в эксплуатацию, станет частью этого кампуса.
«Уже запущены подготовительные работы, специалисты обустраивают строительную площадку, подключают её к сетям инженерно-технического обеспечения. Основные работы планируется начать в IV квартале этого года, сам объект возведут к 2026 году»,
– рассказал заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.
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Подписано распоряжение о проведении в Екатеринбурге Международного фестиваля университетского спорта
05 июля 2023
05 июля 2023