Жара в Свердловской области продержится до середины следующей недели





– сообщила Галина Шепоренко. «В середине следующей недели жара спадет»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области жаркая погода продержится до середины следующей недели. Об этом сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко.По словам синоптика, в ближайшие выходные по ночам ожидается 13…18°С, днем 26…31°С. В начале следующей недели южные воздушные потоки принесут на Урал еще более горячий воздух с Северного Кавказа и Каспийского региона. С 9 по 11 июня температура воздуха днем поднимется до 33…38°С, ночью будет 18…23°С.В начале следующей недели также возрастет вероятность ливней. 12 июня при движении атмосферного фронта через территорию Свердловской области ожидаются грозы, град и шквалистый ветер.