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Жара в Свердловской области продержится до середины следующей недели
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области жаркая погода продержится до середины следующей недели. Об этом сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко.
По словам синоптика, в ближайшие выходные по ночам ожидается 13…18°С, днем 26…31°С. В начале следующей недели южные воздушные потоки принесут на Урал еще более горячий воздух с Северного Кавказа и Каспийского региона. С 9 по 11 июня температура воздуха днем поднимется до 33…38°С, ночью будет 18…23°С.
В начале следующей недели также возрастет вероятность ливней. 12 июня при движении атмосферного фронта через территорию Свердловской области ожидаются грозы, град и шквалистый ветер.
По словам синоптика, в ближайшие выходные по ночам ожидается 13…18°С, днем 26…31°С. В начале следующей недели южные воздушные потоки принесут на Урал еще более горячий воздух с Северного Кавказа и Каспийского региона. С 9 по 11 июня температура воздуха днем поднимется до 33…38°С, ночью будет 18…23°С.
В начале следующей недели также возрастет вероятность ливней. 12 июня при движении атмосферного фронта через территорию Свердловской области ожидаются грозы, град и шквалистый ветер.
«В середине следующей недели жара спадет»,
– сообщила Галина Шепоренко.
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