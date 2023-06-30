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Непогода добралась из других городов Свердловской области до Екатеринбурга
Фото: Андрей Гоголев
В некоторых районах Екатеринбурга начался сильный дождь, местами — с грозой. Дождь намечался ещё в обед, но вышло солнце и показалось, что уральскую столицу непогода обойдёт стороной. Не случилось.
Синоптики предупредили о природных стихиях на Среднем Урале вчера вечером. И действительно, в некоторых городах были обещанные ими сильные ветра и ливни. Например, о разгулявшейся непогоде сообщали из Ирбита. Но в самом Екатеринбурге до сегодняшнего вечера держалась жара и сушь. После полудня на короткое время небо начало затягивать тучами, но они вскоре снова разошлись, не успев перерасти в дождь. Зато теперь «небесные хляби» разверзлись над Екатеринбургом по полной.
Такая переменчивость погоды не лучшим образом сказалась на самочувствии уральцев, чутких к смене климатических условий. У таких наблюдаются мигрени, скачки давления и другие малоприятные недомогания.
Меж тем, сведения о различных климатических явлениях продолжают на протяжение дня приходить из других городов Свердловской области. Так, например, в Невьянске и в Дегтярске наблюдался крупный град.
Штормовое предупреждение, объявленное в среду вечером, продлевается и на пятницу. По прогнозам синоптиков, на Среднем Урале продолжатся дожди с грозами, местами — град. Не обойдётся и без шквальных ветров.
Синоптики предупредили о природных стихиях на Среднем Урале вчера вечером. И действительно, в некоторых городах были обещанные ими сильные ветра и ливни. Например, о разгулявшейся непогоде сообщали из Ирбита. Но в самом Екатеринбурге до сегодняшнего вечера держалась жара и сушь. После полудня на короткое время небо начало затягивать тучами, но они вскоре снова разошлись, не успев перерасти в дождь. Зато теперь «небесные хляби» разверзлись над Екатеринбургом по полной.
Такая переменчивость погоды не лучшим образом сказалась на самочувствии уральцев, чутких к смене климатических условий. У таких наблюдаются мигрени, скачки давления и другие малоприятные недомогания.
Меж тем, сведения о различных климатических явлениях продолжают на протяжение дня приходить из других городов Свердловской области. Так, например, в Невьянске и в Дегтярске наблюдался крупный град.
Штормовое предупреждение, объявленное в среду вечером, продлевается и на пятницу. По прогнозам синоптиков, на Среднем Урале продолжатся дожди с грозами, местами — град. Не обойдётся и без шквальных ветров.
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В Свердловской области сохранится жаркая погода
06 июля 2023
06 июля 2023