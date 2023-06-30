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Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 7 июля
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области штормовое предупреждение продлено до 7 июля. МЧС призывает соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, завтра в регионе ожидаются дожди, грозы, порывы ветра до 18 м/с.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Напомним, что штормовое предупреждение в регионе объявлено и на сегодня. В некоторых районах Екатеринбурга уже прошел дождь и даже град.
Согласно данным синоптиков, завтра в регионе ожидаются дожди, грозы, порывы ветра до 18 м/с.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Напомним, что штормовое предупреждение в регионе объявлено и на сегодня. В некоторых районах Екатеринбурга уже прошел дождь и даже град.
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