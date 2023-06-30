Возрастное ограничение 18+
Синоптики предупредили жителей Среднего Урала о надвигающихся грозах, ливнях и граде
Фото: Андрей Гоголев
На сегодняшний вечер синоптики напророчили резкое изменение погодных условий. По их прогнозам на некоторых территориях Свердловской области пройдут грозы с сильным ливнем и шквалистым ветром.
Стихийные явления должны обрушиться на Средний Урал вечером 5 июля и продолжиться в четверг, 6 июля. Местами ожидается град. Порывы ветра могут достигать 25 м/с.
По области объявлено штормовое предупреждение. Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает свердловчан быть предельно осторожными.
Стихийные явления должны обрушиться на Средний Урал вечером 5 июля и продолжиться в четверг, 6 июля. Местами ожидается град. Порывы ветра могут достигать 25 м/с.
По области объявлено штормовое предупреждение. Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает свердловчан быть предельно осторожными.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Синоптики продлили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области до 7 июля
03 июля 2023
03 июля 2023