Археологи нашли в Нижнем Тагиле остатки старого завода

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле изыскательские копания в земле принесли богатый урожай находок. Возле здания бывшего Горсовета и на территории завода-музея Демидовых археологи обнаружили старинную брусчатку и металлические полы мартеновского цеха.Раскопки начали проводить в рамках масштабной реновации старого Демидовского завода. Как сообщает ресурс «Все новости Нижнего Тагила», здесь хотят создать огромное пространство с разной застройкой, стартапами и новой набережной. При этом новшества должны гармонично сочетаться с историей многовековых уральских заводов.Для исследования прошлого Нижнего Тагила в июне приступили к разведочным раскопам, и всего сделали семь таких шурфов. Это и позволило сделать археологические находки. В одном из раскопов удалось обнаружить мощение из шлаковой брусчатки, какой мостили улицы Нижнего Тагила в 1930-х годах. Под ней вскрылся ещё более древний слой. Здесь нашли фрагменты гончарной керамической посуды, фаянсовых и стеклянных изделий. В другом шурфе археологи докопались до фундамента каменной постройки, в третьем — до металлического пола, по которому несколько веков назад ходили рабочие мартеновского цеха.Среди других находок археологов в Нижнем Тагиле — кладка заводской печи с подъёмным механизмом, чугунное пушечное ядро, оловянная пуговица от мундира с номером подразделения и многое другое. Возраст самых ранних находок превышает две сотни лет. Большинство найденных предметов станут музейными экспонатами. В целом же проведённые раскопки дали много информации для археологов, историков и краеведов, изучающих прошлое заводского Урала.