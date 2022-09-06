На берегу Исети в Екатеринбурге планируется строительство гостиничного комплекса
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга дала добро на строительство гостиничного комплекса на берегу Исети компании «Радиус Девелопмент», доля которой принадлежит Павлу Дацюку.
Об этом депутат городской думы Дмитрий Сергин сообщил порталу 66.RU. Строительство планируется в районе Розы Люксембург и Декабристов. Этот участок площадью 0,2 гектара, где находилось недостроенное здание кафе, компания приобрела на торгах ещё в марте 2021 года за 22,37 миллионов рублей.
Помимо строительства гостиничного комплекса «Радиус Девелопмент» получила разрешение на проведение работ на участке Исети, где компания сможет изменить рельеф дна и берега для увеличения площади застройки.
Об этом депутат городской думы Дмитрий Сергин сообщил порталу 66.RU. Строительство планируется в районе Розы Люксембург и Декабристов. Этот участок площадью 0,2 гектара, где находилось недостроенное здание кафе, компания приобрела на торгах ещё в марте 2021 года за 22,37 миллионов рублей.
Помимо строительства гостиничного комплекса «Радиус Девелопмент» получила разрешение на проведение работ на участке Исети, где компания сможет изменить рельеф дна и берега для увеличения площади застройки.
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