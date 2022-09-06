На берегу Исети в Екатеринбурге планируется строительство гостиничного комплекса

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Администрация Екатеринбурга дала добро на строительство гостиничного комплекса на берегу Исети компании «Радиус Девелопмент», доля которой принадлежит Павлу Дацюку.Об этом депутат городской думы Дмитрий Сергин сообщил порталу 66.RU. Строительство планируется в районе Розы Люксембург и Декабристов. Этот участок площадью 0,2 гектара, где находилось недостроенное здание кафе, компания приобрела на торгах ещё в марте 2021 года за 22,37 миллионов рублей.Помимо строительства гостиничного комплекса «Радиус Девелопмент» получила разрешение на проведение работ на участке Исети, где компания сможет изменить рельеф дна и берега для увеличения площади застройки.