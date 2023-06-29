В летнем лагере в Свердловской области подростки издевались над мальчиком

— рассказал полковник Горелых.

«Руководством полиции Тугулыма проведение проверочных мероприятий было поручено инспекторам из подразделения по делам несовершеннолетних. Сотрудники полиции уже установили личности всех участников нелицеприятной истории и опросили их. Часть юных хулиганов — не местные жители, они приехали отдыхать из Талицкого района. Никто из них до этого момента на учете не состоял. Как заверила меня руководитель ПДН ОВД Тугулыма Наталья Самсонова, собранные по данному ЧП материалы из отдела полиции направлены для рассмотрения и принятия процессуального решения в районный СКР»,