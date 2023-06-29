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В летнем лагере в Свердловской области подростки издевались над мальчиком
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Подростки издевались над девятилетним мальчиком в летнем оздоровительном лагере в Тугулымском районе Свердловской области.
Как сообщает URA.RU, 14-летние подростки били мальчика, связывали веревкой, рисовали на теле и снимали происходящее на видео. Мама мальчика рассказала изданию, что вожатый якобы был в курсе этой ситуации, но не предпринял мер.
Об издевательствах пострадавший мальчик сообщил маме, когда в последний день смены его забрали из лагеря. Он признался, что старшие ребята его били, а в издевательствах участвовали и девочки.
Мама с ребенком вернулись обратно в лагерь. Там женщина попросила собрать всех детей, причастных к травле сына, вожатых и руководителей.
Выяснилось, что девятилетний мальчик жил в отряде с ребятами 14-15 лет. По словам женщины, вожатый якобы знал о происходящем в его отряде, но не предпринял никаких мер. На собрании все участники этой ситуации попросили у мальчика и его мамы прощения и написали объяснительные.
Женщина заявила, что не принимает извинения и написала заявление в полицию. Главка свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил факт поступления заявления в территориальный ОВД.
По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.
Как сообщает URA.RU, 14-летние подростки били мальчика, связывали веревкой, рисовали на теле и снимали происходящее на видео. Мама мальчика рассказала изданию, что вожатый якобы был в курсе этой ситуации, но не предпринял мер.
Об издевательствах пострадавший мальчик сообщил маме, когда в последний день смены его забрали из лагеря. Он признался, что старшие ребята его били, а в издевательствах участвовали и девочки.
Мама с ребенком вернулись обратно в лагерь. Там женщина попросила собрать всех детей, причастных к травле сына, вожатых и руководителей.
Выяснилось, что девятилетний мальчик жил в отряде с ребятами 14-15 лет. По словам женщины, вожатый якобы знал о происходящем в его отряде, но не предпринял никаких мер. На собрании все участники этой ситуации попросили у мальчика и его мамы прощения и написали объяснительные.
Женщина заявила, что не принимает извинения и написала заявление в полицию. Главка свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил факт поступления заявления в территориальный ОВД.
«Руководством полиции Тугулыма проведение проверочных мероприятий было поручено инспекторам из подразделения по делам несовершеннолетних. Сотрудники полиции уже установили личности всех участников нелицеприятной истории и опросили их. Часть юных хулиганов — не местные жители, они приехали отдыхать из Талицкого района. Никто из них до этого момента на учете не состоял. Как заверила меня руководитель ПДН ОВД Тугулыма Наталья Самсонова, собранные по данному ЧП материалы из отдела полиции направлены для рассмотрения и принятия процессуального решения в районный СКР»,
— рассказал полковник Горелых.
По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.
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