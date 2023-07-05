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В Екатеринбурге и Верхней Пышме проверят качество атмосферного воздуха
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге и Верхней Пышме организовали контроль качества атмосферного воздуха из-за того, что в городах чувствуется запах гари. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.
Для проведения исследования специалисты отбирают пробы для исследования на содержание в воздухе оксида углерода, оксида азота, диоксида углерода, взвешенных веществ, взвешенных частиц PM 10 и 2,5, сажи.
При запахе гари санитарные врачи рекомендуют соблюдать меры предосторожности:
- отказаться от занятий спортом на свежем воздухе;
- использовать маски и респираторы при выходе на улицу;
- не открывать окна, использовать увлажнители либо регулярно проводить влажную уборку;
- стараться больше пить, промывать глаза, нос и горло.
В случае возникновения симптомов заболевания или недомогания, обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу.
Для проведения исследования специалисты отбирают пробы для исследования на содержание в воздухе оксида углерода, оксида азота, диоксида углерода, взвешенных веществ, взвешенных частиц PM 10 и 2,5, сажи.
При запахе гари санитарные врачи рекомендуют соблюдать меры предосторожности:
- отказаться от занятий спортом на свежем воздухе;
- использовать маски и респираторы при выходе на улицу;
- не открывать окна, использовать увлажнители либо регулярно проводить влажную уборку;
- стараться больше пить, промывать глаза, нос и горло.
В случае возникновения симптомов заболевания или недомогания, обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу.
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Екатеринбуржцы снова жалуются на запах гари
05 июля 2023
05 июля 2023