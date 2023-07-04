Возрастное ограничение 18+
Кристина Горланова уходит с поста заведующей Уральским филиалом ГМИИ имени Пушкина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Кристина Горланова уходит с должности заведующей Уральским филиалом ГМИИ имени А.С. Пушкина, который возглавляла с 2020 года.
Издание «Артгид» сообщает, что Кристина Горланова прекращает работу 10 июля. Причина увольнения не разглашается. В знак солидарности с Горлановой заявления об уходе написали еще четыре сотрудника Уральского филиала ГМИИ: руководитель отдела специальных проектов Дарья Маликова, руководитель отдела художественных программ и творческих проектов Ирина Кудрявцева, главный специалист по связям с общественностью Екатерина Журавлева, а также куратор Алексей Бочаров.
Кто займет пост заведующего Уральским филиалом ГМИИ имени А.С. Пушкина, пока неизвестно.
Директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева рассказала изданию It’s My City, что не слышала об увольнениях сотрудников, она добавила, что Горланова уходит «по личным причинам».
Напомним, что с 2015 по 2020 года Кристина Горланова руководила фотографическим музеем «Дом Метенкова». Руководить Уральским филиалом ГМИИ имени А.С. Пушкина она стала с 2020 года. В этом году Кристина Горланова также стала приглашенным куратором программы арт-резиденций Нижегородской области.
Издание «Артгид» сообщает, что Кристина Горланова прекращает работу 10 июля. Причина увольнения не разглашается. В знак солидарности с Горлановой заявления об уходе написали еще четыре сотрудника Уральского филиала ГМИИ: руководитель отдела специальных проектов Дарья Маликова, руководитель отдела художественных программ и творческих проектов Ирина Кудрявцева, главный специалист по связям с общественностью Екатерина Журавлева, а также куратор Алексей Бочаров.
«Московские коллеги попросили нашу заведующую Кристину Горланову написать заявление по собственному желанию, не объясняя нам причин, поэтому мы хотим заявить, что не согласны с кадровой политикой Пушкинского музея и покидаем свои посты. Сейчас музей остается без ключевых сотрудников. Нам искренне жаль покидать музей и команду, но мы не видим возможности продолжать творческую деятельность в такой ситуации»,
– говорится в официальном заявлении сотрудников музея.
Кто займет пост заведующего Уральским филиалом ГМИИ имени А.С. Пушкина, пока неизвестно.
Директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева рассказала изданию It’s My City, что не слышала об увольнениях сотрудников, она добавила, что Горланова уходит «по личным причинам».
«Я в первый раз слышу, что уходит вся команда. Потому что там есть определенные процедуры, надо заявление написать, вот это все. Филиал дальше будет работать. На место Кристины придет временно исполняющий обязанности. Это человек, который из ее людей, она подобрала его»,
– заявила Лихачева.
Напомним, что с 2015 по 2020 года Кристина Горланова руководила фотографическим музеем «Дом Метенкова». Руководить Уральским филиалом ГМИИ имени А.С. Пушкина она стала с 2020 года. В этом году Кристина Горланова также стала приглашенным куратором программы арт-резиденций Нижегородской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Назначен новый начальник Кольцовской таможни
04 июля 2023
04 июля 2023
Синоптики продлили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области до 7 июля
03 июля 2023
03 июля 2023