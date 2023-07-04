Кристина Горланова уходит с поста заведующей Уральским филиалом ГМИИ имени Пушкина

«Московские коллеги попросили нашу заведующую Кристину Горланову написать заявление по собственному желанию, не объясняя нам причин, поэтому мы хотим заявить, что не согласны с кадровой политикой Пушкинского музея и покидаем свои посты. Сейчас музей остается без ключевых сотрудников. Нам искренне жаль покидать музей и команду, но мы не видим возможности продолжать творческую деятельность в такой ситуации»,

– заявила Лихачева.

«Я в первый раз слышу, что уходит вся команда. Потому что там есть определенные процедуры, надо заявление написать, вот это все. Филиал дальше будет работать. На место Кристины придет временно исполняющий обязанности. Это человек, который из ее людей, она подобрала его»,