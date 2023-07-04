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Генпрокурор России Краснов тайно открыл в Екатеринбурге памятник сподвижнику Петра I
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов принял участие в церемонии открытия бюста первому генерал-прокурору в русской истории Павлу Ягужинскому. Памятник государственному деятелю начала XVIII века расположился в Пестеревском переулке, рядом со зданием областной прокуратуры. Как сообщает близкий к информагентству Ура.ру телеграм-канал «Погоны и галстуки», церемония открытия была закрыта от СМИ.
Павел Иванович Ягужинский (встречается также написание Павел Иоаннович Ягушинский), как и многие сподвижники Петра I, был родом из-за границы – из Великого княжества Литовского, после переезда в Россию он принял православие. В 1722–1726 и 1730–1735 занимал должность генерал-прокурора Правительствующего сената, став первым генерал-прокурором в истории российского государства. Считается, что Ягужинский славился своей честностью и неподкупностью. В его обязанности входила борьба с казнокрадством.
К слову, сын Павла Ягужинского Сергей владел в XVIII веке Уткинским горным заводом Екатеринбургского уезда, но успеха как горнопромышленник не добился – современники писали, что при нём завод пришёл к упадку.
Павел Иванович Ягужинский (встречается также написание Павел Иоаннович Ягушинский), как и многие сподвижники Петра I, был родом из-за границы – из Великого княжества Литовского, после переезда в Россию он принял православие. В 1722–1726 и 1730–1735 занимал должность генерал-прокурора Правительствующего сената, став первым генерал-прокурором в истории российского государства. Считается, что Ягужинский славился своей честностью и неподкупностью. В его обязанности входила борьба с казнокрадством.
К слову, сын Павла Ягужинского Сергей владел в XVIII веке Уткинским горным заводом Екатеринбургского уезда, но успеха как горнопромышленник не добился – современники писали, что при нём завод пришёл к упадку.
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